Düşmek üzere olan çalışanını kurtarmayıp videoya çekti!

DAHA FAZLA DAYANAMAYIP KENDİNİ BIRAKTI

El Arabiya'da yer alan habere göre; kadının bu duruma nasıl geldiği bilinmezken, düşmek üzere olan kadın daha fazla dayanamıyor ve pencere kenarını bırakıyor. Bu anlar anbean işveren tarafından kaydediliyor.

Neyse ki kadın yumuşak bir çatıya sahip olan yandaki küçük binaya düşüyor ve ciddi bir yaralanma olmadan kurtarılıyor. Sabah El Salem bölgesindeki El Eiddan Hastanesi'ne nakledilerek hayata tutunuyor. Ancak kısa süre içerisinde tüm sosyal medyaya yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, ev sahibi kadına herhangi bir yaptırım uygulanıp, uygulanmayacağı merak konusu...

