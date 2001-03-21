Ebu Hanzala gözaltında

30.5.2017 - 22:23

IŞİD'in Türkiye ayağının üst düzey yetkilisi olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yakalandı.

Star gazetesinin haberine göre Bayancuk, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SAKARYA'YA GETİRİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen ve Ebu Hanzala kod adlı Türk Vatandaşı Halis Bayancuk isimli şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ilinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Sakarya'ya getirildi. Şahsın sorgusu sürüyor.

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