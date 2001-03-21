Ebu Hanzala Sakarya'da gözaltına alındı

Daha önce 96 sanıklı terör örgütü DEAŞ davasında yargılanırken 2016 yılında tahliye edilen, 8 Mart 2017'de bir kez daha gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında...

Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticilerinden olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yakalandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.

"TÜRKİYE'DEKİ LİDERLİKLERİNİ YAPIYOR"



DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

DHA'nın haberine göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmasında kentte bulunan Suriye, Irak ve Türk vatandaşı birçok kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Son olarak geçen hafta Suriye’ye gitmeye çalışan 8 Türk vatandaşı tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk’u İstanbul’da yakaladı. Halis Bayancuk soruşturma kapsamında Adapazarı’na getirildi. Sakarya’da tutuklanan örgüt üyeleri ile bağlantısının olduğu düşünülen Bayancuk’un sorgusu devam ediyor.

TEHDİTTEN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI



Bayuncuk, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonda 2015 yılında gözaltına alınmış, Mart 2016'da tahliye edilmişti.

Bayancuk Mart 2017'de, Ankara'da vereceği bir panelin iptal edilmesinin ardından video ile valilik personelini "müşrik" ilan ettiği, "Biz de boş durmayacağız" sözleriyle tehdit gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alınmıştı.