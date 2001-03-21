Edirne’de bir aileyi yok eden katil kafasına sıktı

Edirne’de, gece yarısı camını kırarak girdiği evde anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarını öldüren katil zanlısı enişte Nedim Merdin, ölü bulundu.

Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre, katil zanlısı olaydan birkaç saat sonra saldırıda kullandığı pompalı tüfekle intihar ettiği yönünde oldu.

Edirne’de yaşanan katliam gecesinin ardından kayıplara karışan katil zanlısı Nedim Merdin, olayın yaşandığı Menzilahır Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunan arazide ölü olarak bulundu.

Çevrede küçükbaş hayvan otlatan bir çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının saldırıda kullandığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek kendini öldürdüğü yönünde oldu.

Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer - Ergin Yıldız