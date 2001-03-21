Ege'de büyük deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul ve Ege'de hissedilen depremin depremin büyüklüğünün 6,0 olduğu belirtildi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edildi.

Ege Denizi'nde 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nde, İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

MARMARA VE EGE SALLANDI

Marmara ve Ege'de hissedilen deprem, Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Depremin merkez üssütünün Ege Denizi olduğu kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ İZMİR KARABURUN

AFAD, depremin merkez üssünü İzmir'in Karaburun ilçesinde olduğunu ve 6.2 şiddetinde meydana geldiğini bildirdi.

İzmir'in Karaburun ilçesi kaymakamından deprem açıklaması

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Karaburun Kaymakamı "Can kaybımız yok." dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM 5 İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KARABURUN KAYMAKAMI: BİNANIN YIKILACAĞINI SANDIK

"Şu an için can ve mal kaybı olmadığını söyleyebilirim çok şükür. Çok güçlü bir depremdi. Emin olun bulunduğumuz binanın yıkılacağını sandık. 10 saniye kadar sürdü.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü önce 6.3, sonra 6.0 olarak duyurdu. Depremin 10 kilometre derinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Reuters'ın haberine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin şiddetinin 6.3 olduğunu açıklarken, merkezinin İzmir'in 84 kilometre kuzeybatısında olduğunu duyurdu.

MİDİLLİ'DE BAZI BİNALARDA HASAR VAR

Reuters, Midilli'deki Plomari kasabasında bazı yapılarda hasar bulunduğunu duyurdu. Haberde, ciddi bir yıkım ya da yaralıların bulunduğu konusunda bir bilginin bulunmadığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kütahya, Manisa, Aydın, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Eskişehir'de de hissedildi, büyük panik yaşandı. Telefon hatlarında kısa süreli aksamalar yaşandı.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Ege'de saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre 15.47'de bu kez 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İZMİR VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun, can ve mal kaybının olmadığını belirtti. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da depremle ilgili merkeze ulaşan can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bilgisinin bulunmadığını, tüm ekiplerin Karaburun, Mordoğan ve kıyı yerleşimlerde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.