Ege sabaha kadar beşik gibi sallandı

Ege sabaha kadar beşik gibi sallandı
13.6.2017 - 14:37

 

İzmir'de herkesin yüreğini ağzına getiren 6.2'lik depremin ardından, Ege Denizi'nde sabaha kadar yaklaşık 200 artçı sarsıntı meydana geldi

Ege Denizi'nde dün saat 15.28 sıralarında meydana gelen ve merkez üssü Karaburun olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir'de sarsıntılar sürüyor. Alınan verilere göre, dünden bu yana Ege Denizi'nde yaklaşık 200 deprem meydana gelirken, artçı sarsıntılar devam ediyor. Ardı ardına meydana gelen artçı sarsıntıların ise 3 ile 4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Üst üste artçı depremler

Kenti beşik gibi sallayan artçı sarsıntılar, vatandaşları da sokağa döktü. Geceyi sokaklarda geçiren İzmirliler evlerine giremedi.

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