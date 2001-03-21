Eğitim uçağı iniş sırasında takla attı

24.3.2017 - 14:21

Samsun’un Çarşamba Havalimanı’ndan eğitim için havalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Uzaytem) ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Yalnız uçuş yapan pilot adayı Ecenaz Kalyoncu ikinci denemede inerken uçağın pervanesini piste sürttü, ardından uçak takla attı.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Kalyoncu, hastaneye götürüldü. Kırım sonrasında yangın ihtimaline karşı uçağa köpük sıkmak üzere giden itfaiye aracının takla atması sonucu da ARFF memuru Ömer Pat ve Mustafa Arıcı da yaralandı. Pat ve Arıcı da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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