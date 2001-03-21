Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtiyarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yolcu midibüsüne çarpıp takla attı. Otomobildeki şahıslar yaya olarak kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphelendikleri 01 DKA 16 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen D.A. yönetimindeki 01 DKA 16 plakalı otomobil, polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

D.A., polisten kaçmaya çalıştığı sırada kırmızı ışıklardan geçerek trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye soktu. Aşırı hızlı olduğu için virajı alamayan otomobil, Ramazan K. yönetimindeki 01 J 0339 plakalı yolcu midibüsüne çarptı ardından iki takla atarak refüj üzerinde durdu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

01 DKA 16 plakalı araç şoförü D.A. ve yanında bulunan C.C., otomobil takla attıktan sonra araçtan inip kaçmak istedi. Şahıslar kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.

Yakalandıktan sonra D.A. ve C.C., polisleri fark etmediklerini ve hasımları oldukları için durmadıklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Süleyman Cenk İdaye