Ekmek almaya giden kadın kamyonun altında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ekmek almaya giden kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gündoğdu mevkiinde Manavgat istikametinden Antalya istikametine giden araçtan inerek fırından ekmek almak için yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Havva Güzel’e (53), Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Karaman’ın kullandığı 34 JC 0752 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 30 metre ileriye fırlayan Havva Güzel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözlem altına alınırken Havva Güzel’in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan