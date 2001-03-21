El freni çekmeyi unutunca sokağı savaş alanına çevirdi

6.6.2017 - 15:45

İzmir’in Buca ilçesinde el freni çekilmeyen park halindeki vinç yokuş aşağıya hareket ederek, 2 otomobili biçtikten sonra apartmana çarpıp durdu.

 

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi 190/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 20 GA 027 plakalı vinç aniden yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsü olmayan vinç önüne çıkan 2 otomobili biçtikten sonra bir apartmanın girişinde bulunan bahçeye girerek balkona çarptıktan sonra durdu. Kazada iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken iki apartmanda ve vinçte maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, vincin sürücüsü olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Ömer İstanbullu vinci durdurmak için hareket edince vinç ile otomobil arasında sıkışarak yararlandı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan İstanbullu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

El freni çekilmeyen vinç sokağı savaş alanına çevirdi

“DEPREM OLDU SANDIK”

Kaza anında evde bulunan annesinin on dakika önce bahçede olduğunu ve kıl payı kurtulduğunu söyleyen Dilek Ceylan, “Deprem olmuş zannettik. Birden koşturup geldik. Allah'tan salondan girmemiş salondan girseymiş kurtuluş olmazdı” dedi.

El freni çekilmeyen vinç sokağı savaş alanına çevirdi

Kaza anında evde olan Ceylan’ın annesi Münire Ceylan ise “Camdan tekelleri görünce fırladım önce torunları filan aldım. Onlarla birlikte nasıl kaçtım hatırlamıyorum. Ev yıkılıyor, bina yıkılıyor sandım tepeme. Eğer salona çarpsaydı bende altında kalmıştım şu an” diyerek kaza anında yaşadıklarını anlattı.

El freni çekilmeyen vinç sokağı savaş alanına çevirdi

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret