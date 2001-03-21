Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

27.5.2017 - 00:46

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaparak 3'ü askeri personel 4 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, Elazığ merkezli Adıyaman ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Yakalanan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 8 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek, 1 adet dergi kapağına el konulduğu bildirildi.
Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Halil İbrahim Varlı

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