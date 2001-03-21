Elazığ’da vahşet! Yakılmış erkek cesedi bulundu

4.6.2017 - 00:05

Elazığ’da boş bir arazide, öldürüldükten sonra getirildiği tahmin edilen bir erkek şahsın cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

Elazığda vahşet! Yakılmış erkek cesedi bulundu

Olay, merkez Zafran Mahallesi Kuzey İmar yolu yanında bulunan boş bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda toplayıcısı ayakları hariç tüm vücudu tamamen yanmış cesedi fark ederek yakında bulunan yol çalışması yapan işçilere durumu anlattı. İşçilerde hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik kordonuna aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cesedin bulunduğu yerde yaklaşık 3 saat süren detaylı bir inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının da olay yerinde inceleme yapmasının ardından kimliği belirsiz kişinin yanmış cesedi cenaze aracına alınarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede şahsın öldürüldükten sonra cesedinin battaniye veya benzer bir şeye sarılarak otomobille olay yerinde getirildiği ardından da yakıldığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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