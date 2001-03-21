Elini kıyma makinesine kaptırdı

30.3.2017 - 00:06

Denizli’de marketin kasap bölümünde elini kıyma makinesine kaptıran genç, itfaiye ekipleri tarafından kıyma makinesi ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 civarlarında bir marketler zincirinin Kuşpınar Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasap çalışan Nasuh Tekcan (21), sağ elini bileğe kadar olan kısmını kıyma makinesine kaptırdı.

Market çalışanları hemen 112 Acil Servis ve itfaiyeye haber verdi. Sağlık ekipleri, Tekcan'ın makineye sıkışan elini kurtarmayı başaramayınca itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Tekcan’ın eliyle birlikte kıyma makinesini yerinden söktü.

Tekcan, kıyma makinesi ile birlikte sedyeye alınarak, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tezcan'ın sıkışan eli burada da çıkartılamayınca tekrar itfaiyeden destek istendi.

İtfaiye ekipleri, spiral makinesi ile kıyma makinesini keserek Tezcan'ı kurtardı. Tedaviye alınan Tezcan'ın bilekten itibaren parçalanan sağ eli dokularında bozulma olduğu için yerine dikilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

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