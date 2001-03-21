Emine Ayna gözaltına alındı

23.3.2017 - 10:35

Siyaseti bırakan DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı.

30 Ocak 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile siyaseti bıraktığını açıklayan DBP eski Eş Genel Başkanı ve eski milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır’daki evinde saat 06.00’da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emine Ayna’nın evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Ayna, sağlık raporunun alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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