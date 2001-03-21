Emniyet ile Jandarma'dan Türkiye genelinde dev uygulama

27.5.2017 - 00:57

Türkiye genelinde ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" yapılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "polis ve Jandarma iş birliğinde" ülke çapında ilk kez trafik denetimleri başlatıldı.

Uygulamaya 2 bin 405 emniyet, bin 528 Jandarma, toplamda 3 bin 933 personel katılıyor.

Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen bin 611 kontrol noktasında kişi ve araçlar üzerinde ehliyet ve ruhsat kontrolü ile plaka sorgulaması yapılıyor.

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması bugün 10.00-12.00, ikincisi 15.00-17.00 saatleri arasında yapıldı. Uygulamanın üçüncü aşaması ise saat 21.00'de başladı.

Uygulamanın üçüncü aşaması devam ederken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve daire başkanları, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti.

Koordinasyon Merkezinde, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Samsun, İzmir ve İstanbul'daki denetim noktalarıyla bağlantı kuruldu.

Akdeniz, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza vermek değil onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu vurguladı.

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