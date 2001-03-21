Emniyetten 81 ilde büyük operasyon

Emniyetten 81 ilde büyük operasyon
11.6.2017 - 10:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları çerçevesinde harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde 10 bin 610 personelle kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla “Huzur Ramazan Uygulaması-2” uygulanması gerçekleştiriyor.

EGM’den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla 10 Haziran 2017 akşamı 22.00 ile 01.00 saatleri arasında “Huzur Ramazan Uygulaması”nın ikincisi yapıldığı bildirildi. 2 bin 846 ekiple 10 bin 610 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 7 bin 176 kahvehane/kıraathane, 564 dernek ve kooperatif kontrol ediliyor. Açıklamada, uygulama sonuçlarının bilahare bildirileceği kaydedildi.

Caner Ünver

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