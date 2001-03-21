Erdoğan'ın kaldığı oteli F-16 ile fotoğrafladılar

31.3.2017 - 16:33

Erdoğan'a suikast planıyla ilgim yok diyen Darbeci Tuğgeneral Sönmezateş'in, emir vererek otelin fotoğraflarını çektirdiği belirlendi.

İddianamenin "Darbeye hazırlık" bölümünde, 12 Temmuz 2016'da, şüphelilerden Diyarbakır'daki eski 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, pilotlar yüzbaşı Ceyhan Karakurt ve yarbay Ahmet Özdemir'in, aylık uçuş planlamasında olmamasına rağmen 2 F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçuş gerçekleştirdikleri belirtildi.

2 F-16'DAN OTELİN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığında tümgeneral rütbesiyle kurmay başkanı olarak görev yapan şüpheli Suat Murat Semiz'den onay alarak kalkan 2 F-16 uçağının, Dalaman Havalimanı'na inmeden önce Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında uçuş gerçekleştirerek fotoğraflama işlemi yaptıkları, ardından Dalaman Havalimanı'na indikleri kaydedildi.

F-16'LARI SÖNMEZATEŞ GÖNDERDİ

Ayrıca, şüpheli Gökhan Şahin Sönmezateş'in, 13 Temmuz 2016'da, Ankara'dan 2 F-16 uçağını Dalaman'a gönderdiği, uçakların Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarını havadan fotoğraflayarak Dalaman Havalimanı'na indikleri ve şüphelilerin "Cumhurbaşkanı'na suikast" suçuna bu şekilde hazırlık yaptıkları vurgulandı.

İFADESİNDE YALANLAMIŞTI

İlk ifadesinde suikast gecesine yönelik ayrıntıları anlatan Gökhan Şahin Sönmezateş, “Net olarak söylüyorum. Benim görevim Cumhurbaşkanını alıp Ankara'ya götürmekti. Ben askerim, aldığım emirleri yerine getiririm. O zaman Cumhurbaşkanına zarar vermeye çalışan olursa ben vururdum." sözleriyle suikast girişimi ile ilgisinin olmadığını belirtmişti.

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