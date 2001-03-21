Erkek teröristler, kadın teröristleri bırakıp kaçtı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerden erkek olanların, operasyonu fark edip kadın teröristlere haber vermeden kaçtığı ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonda 8’i kadın, 12 PKK’lı terörist öldürülmüş, bir terörist de sağ olarak yakalanmıştı. Askeri kaynaklar, operasyon öncesi erkek ve kadın teröristlerin birbirine 250-300 metre uzaklıktaki iki ayrı sığınakta saklandığının tespit edildiğini ancak erkek teröristlerin operasyonu fark edip kadın teröristlere haber vermeden kaçmaya çalıştığını belirtti.



KAÇAN ERKEK TERÖRİSTLER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyon sonucunda örgütün sözde Garzan eyaleti kadın sorumlusunun da aralarında bulunduğu sekiz kadın terörist etkisiz hale getirilirken, kaçan erkek teröristler ise güvenlik güçleri tarafından takip edilerek etkisiz hale getirildi.



GRUP LİDERİ İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Öte yandan terör örgütü üyelerinin grup lideri olan teröristin ise grubunu bırakarak başka bir bölgeye kaçtığı, bu teröristin de yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

İLK DEĞİL

Bitlis’te gerçekleştirilen operasyon, akıllara 2012 yılında Bitlis’te Sehi ormanları bölgesinde düzenlenen ve 15 kadın teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonu getirdi. Yine mart ayında düzenlenen operasyonda, sığınakta bulunan erkek teröristler bir başka sığınakta saklanan kadın terörist grubunu bırakarak kaçmış, teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren 15 kadın terörist ise çıkan çatışmada ölü ele geçirilmişti.