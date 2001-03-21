Erzincan'da teröristlerle sıcak temas kuruldu

4.6.2017 - 15:13

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, jandarma özel harekat (JÖH) ile komando timlerinin, bir kadın teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışma sırasında kaçan 4 teröristi etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonun sürdüğü belirtildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ya da yakalanması amacıyla kent genelinde başlatılan operasyon ve çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çerçevede Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzincan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Erzurum Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, kentin Kemah ilçesinde teröristlere yönelik arama tarama faaliyeti başlattı. İlçenin Dereköy köyü kırsalında yürütülen çalışmalar sırasında güvenlik güçleri, gece saatlerinde 5 kişilik bir grup terörist ile karşılaştı.

"Dur" ihtarına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir kadın terörist ölü olarak ele geçirildi. Kadın teröristten elindeki kalaşnikof piyade tüfeği, telsiz ve el bombası ve çeşitli malzemeler de ele geçirildi. Jandarma ve komando timlerinin kaçan diğer teröristleri yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.

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