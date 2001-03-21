Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum’un Horasan ilçesinde saat 11.54’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11.54’de merkez üssü Erzurum’un Horasan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede hissedilen deprem korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar koşarak kendilerini kapalı alanlardan dışarı attı. Bir kadın da korkudan fenalık geçirdi. Yetkililer herhangi bir yıkım olup olmadığı hususunda inceleme başlatıldığını belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Horasan Kaymakamlığınca alınan karar üzerine deprem nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi.