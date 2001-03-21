Eşine küfreden arkadaşını öldürdü

25.3.2017 - 01:04

Samsun’da iki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerindeki hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş hayvan pazarına gelerek alkol almaya başladı. Uzun süre sohbet eden şahıslardan S.Ç. ile A.A. arasında bir anda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından üzerinde bulundurduğu bıçağı çıkartan A.A., arkadaşı S.Ç.’yi sol bacağından defalarca bıçakladı.

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, A.A.’yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Ağır yaralanan S.Ç., ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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