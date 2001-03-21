Eşini sokak ortasında vurarak öldürdü

Afyonkarahisar’da bir kişi, 3 aydan bu yana ayrı yaşadığı ve henüz bir hafta önce boşandığı eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçmak isteyen katil zanlısı koca polis ekiplerinin başarılı takibi ile olaydan yaklaşık yarım saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 1 yıldır evli olan Ahmet D.,(31) ile Ebru G.,(22) yaklaşık 3 aydan bu yana henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü boşanma kararı aldı. Çift 21 Mart 2017 tarihinde resmi olarak boşanırken, mahkeme anne Ebru G.’ye haftada 1 gün 10.00-18.00 saatleri arasında velayeti baba Ahmet D.’de olan 6 aylık kız bebeklerini görme izni verdi. Annenin de bugün kızlarını görmek için eski kocasının evine gittiği belirtildi.

Görgü tanıklarının iddialarına göre, kızını almak için Ahmet D.’nin evine giden Ebru G., eski kocası ile evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu koşarak evine çıkan Ahmet D., iddialara göre aldığı pompalı tüfekle evin önünden uzaklaşmaya çalışan Ebru G.’ye arkasından ateş etmeye başladı. Öfkeli koca eşine arkasından 5 el ateş ederken, tüfekten çıkan saçmaların talihsiz kadının ensesi ile birlikte vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi. Ebru G., bedenine aldığı çok sayıda saçma yarası ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı çalılıkların arasında saklanmaya çalışırken yakalandı

Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken, polis ise eski karısını öldüren Ahmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetin işlendiği tüfeğin Ebru G.’nin yanı başında olduğu kaydedildi. Çevrede hemen inceleme başlatan ekipler katil zanlısı eski kocanın olayın ardından yaya olarak kaçtığını belirleyerek, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ahmet D., polisin yaklaşık yarım saatlik başarılı takibi sonrası olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Selçuklu Mahallesi’nde çalılıkların arasına gizlenmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

“Ahmet ile evlendiler güzel bir düğünleri oldu”

Olayın ardından büyük bir şok yaşayan mahalle sakinlerini ise muhtar Deniz Özcan sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili bilgiler veren Özcan şunları söyledi:

“Ebru benim mahallemde büyüdü, çocukluğu benim mahallemde geçti. Ebru’nun anne ve babası da ayrıydı, annesi başka birisi ile evliydi. Sonra Ahmet ile evlendiler güzel bir düğünleri oldu. Ahmet de özünde iyi bir insandı ama bildiğim kadarıyla biraz psikolojik sorunları vardı, görüntüsüyle de öyleydi. Bunlar 1 seneden fazla evliydi. 1 tane çocukları vardı o da 6 aylıktı. 3-4 aydan bu yana ayrıydılar. Bildiğim kadarıyla çocuğunu görmek için gelmiş. Çocuğa babası bakıyordu. Silah seslerini duyduğumuzda geldik, ben 3 el duydum, komşular 5 el dedi. 1 çocuk kaldı yani diyecek bir kelime bulamıyoruz. Herkes silah sesini duyuyor ama kaçtığını nereye gittiğini kimse görmüyor.”

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor

Yapılan incelemelerin ardından koca dehşetine kurban giden talihsiz kadının cansız bedeni cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işledikten sonra kısa süreli bir kaçışın ardından yakalanan eski Koca Ahmet D.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.