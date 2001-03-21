Eski emniyet amirinin eşi FETÖ'den tutuklandı

2.6.2017 - 00:57

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl'de tutuklu bulunan eski emniyet amirinin eşi Z.Ç.'yi Gemerek ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Yiğit

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