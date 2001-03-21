Eski eşini ve kızını öldürdü ardından intihara kalkıştı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir şahıs, eski karısını ve 5 yaşındaki kızını bıçakla boğazlarını keserek öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Y. adı şahıs, tartıştığı eski karısı Esra Yalçın ve 5 yaşındaki kızı Beren’i, boğazlarını bıçıkla keserek öldürdü ardından aynı bıçağı boğazına saplayarak intihara kalkıştı.

Esra Yalçın’a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir aracılığıyla dairenin kapısını açtıklarında, dehşet görüntüyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen 5 yaşındaki Beren ile annesi Esra kanlar içerisinde bulan polis, kendini bıçaklayarak hayatına son vermek isteyen Gökhan Y.’yi da özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan şahsın ambulansa bindirilmesi anında, olay yerine gelen Esra Yalçın’ın yakınları sinir krizleri geçirirdi.

Emniyet ekipleri olay yeri çevresinde, geniş güvenlik tedbirlerini alırken, savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından 5 yaşındaki Beren ile annesi Esra Yalçın’ın cansız bedenleri cenaze araçlarına bindirilerek İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mustafa Mert - Ahmet Seher