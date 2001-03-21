Eski karısını koyun gibi boğazladı

Konya'da tatile gitmek için yola çıktıkları evli ve 2 çocuk annesi eski eşi 22 yaşındaki Fatma Nur Duran'ı çıkan tartışma sonucu dövüp, boğazını keserek ağır yaralan 30 yaşındaki Nurettin Şen, polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin ve çocuğunun yanında olmadığını ileri sürdü. Daha sonra susma hakkını kullanan Şen, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli Fatma Nur Duran, geçen çarşamba günü ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Duran'ın eşi Yusuf Duran, durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Fatma Nur Duran, iddiaya göre dün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi Nurettin Şen ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. Nurettin Şen ve Fatma Nur Duran arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şen, arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, Duran'ı dövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından Duran'ı, ikinci eşinden olan kızıyla birlikte araçtan atıp, oğlunu yanına alarak kaçtı.

POLİS YAKALADI

Genç kadını kanlar içinde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kafatasında da çatlaklar olduğu saptanan Duran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bebek ise Duran'ın ailesine teslim edildi. Kaçan Nurettin Şen de gece merkez Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi'nde saklandığı evde Güven Timleri tarafından yakalandı.

‘YA

Sağlık raporuna getirilerken basın mensuplarına 'Poz vereyim mi?' diyen Şen’in, polise verdiği ilk ifadesinde, "4 yaşındaki oğlum Ekrem ile akşam saatlerinde Seydişehir'e gittim. Daha sonra sabah saatlerinde Konya'ya geri döndüm. Yanımda eski eşim Fatma Nur ya da bebeği yoktu. Onları hiç görmedim. Ona bir şey yapmadım' dediğini öğrenildi.

‘BENİ DÖVÜP TARLAYA ATTI’

Hastanede halen tedavisi devam eden Fatma Nur Duran’ın ise polise, "7 Haziran günü küçük bebeğimi de alarak evden kaçtım. Akşam saatlerinden çocuklar ve eski eşim Nurettin ile Antalya iline doğru yola çıktık. Seydişehir'i geçtikten sonra araç arıza yaptı. Geceyi araç içerisinde geçirdikten sonra sabah Seydişehir'e geri döndük. Araç içerisinde eski eşimle tartıştık ve beni dövüp, yaraladıktan sonra bebeğimle birlikte tarlaya attı" diye ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Şen’in, burada ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkemeye çıkan Şen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NIMDA FATMA NUR YA DA BEBEĞİ YOKTU’