Eski Kayseri İl Emniyet Müdürü Balıkesir'de tutuklandı

27.5.2017 - 23:09

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kayseri İl Emniyet Müdürü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gizli haberleşmede kullanılan ByLock iletişim programı kullandığı tespit edilen, polis başmüfettişliği ve Iğdır, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yapan, emekli Kayseri İl Emniyet Müdürü M A, Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde kayınpederine ait ikamette, Balıkesir ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A. Savcılık soruşturmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret