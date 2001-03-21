Eski Kayseri İl Emniyet Müdürü Balıkesir'de tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kayseri İl Emniyet Müdürü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gizli haberleşmede kullanılan ByLock iletişim programı kullandığı tespit edilen, polis başmüfettişliği ve Iğdır, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yapan, emekli Kayseri İl Emniyet Müdürü M A, Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde kayınpederine ait ikamette, Balıkesir ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A. Savcılık soruşturmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.