Eski millifutbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı

Eski millifutbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı
13.6.2017 - 17:19

Tanju Çolak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edimişti

Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışıha çıkış yasağı konuldu.

TUTUKLAMA TALEBİ

DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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