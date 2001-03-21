Eski sevgilisini yeni sevgilisine 8 parçaya böldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde Bülent Öztürkü (39) elektrikli testere ile 7 parçaya bölerek öldürdüğü iddia edilen, bir süredir birlikte yaşadığı Gonca Bozoğlunun (26), cinayeti birlikte işlediği Yusuf Karanın (28) sadece iş arkadaşı değil,sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

İki sevgili tutuklanırken, olayı bildiği halde sakladığı belirtilen Yusuf Kara’nın kız kardeşi K.K ise (25) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Develi İlçesi Harman Mahallesi, Elçibey Caddesi’nde, geçen 21 Mayıs’ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre işsiz Bülent Öztürk ile iki yıldır birlikte olan tekstil işçisi Gonca Bozoğlu, iş arkadaşı Yusuf Kara’ya, Öztürk’ün kendisine işkence ettiğini söyledi. Sevgili de oldukları öne sürülenBozoğlu ve Kara, Öztürk’ü birlikte yaşadıkları eve davet etti.

CESEDİ PARÇALARA AYIRDILAR

Bozoğlu ve Kara, Öztürk’un cesedini çuval ve çarşaf üzerinde evin çatı katına çakırdı. Burada elektrikli testere ilecesedi7 parçaya ayıran iki sevgili, her bir parçayı siyah poşetlere koyup, Kayseri’den kiraladıklarıotomobilin bagajında boş bir araziye bıraktı. Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ayrıntılı çalışma sonucukan donduran cinayetin şüphelisi olarak Gonca Bozoğlu ve Yusuf Karayı olayın meydana geldiği evde gözaltıa aldı. Evde yapılan aramalarda öldürülen Bülent Öztürk’eait kan örnekleri, et parçaları ve suç aleti kanlı elektrikli testere ele geçirildi.

Bülent Öztürk kapıdan girdiği anda Gonca Bozoğlu elindeki demir çubukla başına vurmaya başladı. Bu sırada saklandığı yerden çıkan Yusuf Kara da elindeki ekmek bıçağını Bülent Öztürk’e peş peşe sapladı.Kanlar içinde kalan Bülent Öztürk yere yığılınca, Gonca Bozoğlu boynuna ip geçirip, boğarak öldürdü.Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Gonca Bozoğlu, Yusuf Kara vekız kardeşi K.K., götürüldükleriDeveli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndesorguya alındı. Cinayeti soğukkanlılıkla anlattığı öne sürülen Bozoğlu ve Kara, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi hakimlikte tutuklanırken,cinayeti bildiği halde sakladığı iddia edilen K.K ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.