Eskişehir'de tüp patlaması: 2 yaralı

26.5.2017 - 00:55

Eskişehir'de kızarmış piliç satan bir dükkanda tüp patladı, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan piliç satan bir dükkanda yaşandı. İlk belirlemelere göre işletmede bulunan mutfak tüpünün sıkışması sonucu, patlama meydana geldi. Patlama sırasında dükkanda bulunduğu belirtilen Ahmet Yavuz ve Fatma Yılmaz yaralandı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Fatma Yavuz Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ahmet Yavuz ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın yaşandığı dükkanda ve önünde bulunan bir otomobilde maddi zarar meydana geldi. Yola saçılan camlardan dolayı caddede trafik tek şeritten ilerledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini devam ettirirken, patlamanın kesin nedeninin araştırmalar sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

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