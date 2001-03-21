Evde kıstırılan teröristlerle çatışma çıktı

30.3.2017 - 09:34

Emniyet güçleri, Van'ın Erciş ilçesinde bir evde saldırı hazırlığındaki 2 terörist için operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Salihiye Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.  Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.  Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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