Evi soyup soğana çevirmişler

Çorum’un Sungurlu ilçesinde eve giren hırsızlar 1 adet buzdolabı, 1 adet televizyon, plastik sandalye ve masalar, 11 adet yatak ve ranza, 1 ısıtıcı, 1 adet çamaşır makinası çaldı.

Edinilen bilgilere, Fatih Mahallesi 3032. Sokakta bulunan eve giren hırsızlar, evden 1 adet buzdolabı, 1 adet televizyon, plastik sandalye ve masalar, 11 adet yatak ve ranza, 1 ısıtıcı, 1 adet çamaşır makinası çaldı. Eve gelince büyük şok yaşayan ev sahibi durumu polise bildirdi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, kamera görüntüsü ve olay yeri inceleme ve araştırmaları neticesinde olayın failleri olarak E.K., H.K. ve B.S. isimli şahısları yakalanarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan E.K. ile H.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.S. mahkemece serbest bırakıldı. Çalınan eşyaların tekrar ev sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Serkan Şansever