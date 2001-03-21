Evli çift 7 yaşındaki çocuğun önünde bıçaklandı

Ankara’nın Pursaklar İlçe Belediyesi Cenaze İşleri Müdürü Ali Osman Arslan ile bir ay önce evlendiği Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde çalışan Şermin Arslan dün sabaha karşı evlerinde bıçaklı saldırıda öldürüldü. Cinayeti işlediği belirtilen Şermin Aslan’ın eski eşi, öldürdüğü çiftten Ali Osman Arslan’ın tabancasıyla intihar etti.

Çifte cinayet ve intihar dün sabaha karşı saat 03.30’da Pursaklar ilçesi’nde meydana geldi. 41 yaşındaki Ali Osman Arslan, gece 03.20 sıralarında evine döndü. Bir süre sonra, Ali Osman Arslan’ın bir ay önce evlendiği Şermin Arslan’ın 7 yaşında oğlunun babası olan eski eşi kapıyı çaldı.

İddiaya göre, Şermin Arslan’ın adı öğrenilemeyen eski eşinin geldiğini farkeden Ali Osman Arslan, tabancası alıp kapıyı açtı. Kısa sürede taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Arslan’ın elindeki tabancası düştü. Saldırgan, yere düşen tabancayı alıp, Arslan’a doğrultarak tetiğe dokundu. Ancak silahın ateş almaması üzerine belindeki bıçağı çıkaran kimliği açıklanmayan eski eş, Ali Osman Arslan’ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, Aslan’ı öldürdükten sonra 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eski eşi Şermin Arslan’ı da bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından tabancayı bir kez daha alan saldırgan, tabancayı alnına dayayarak bir kez daha tetiği çekti. Bu kez silahın ateş almasıyla eski eş de olay yerinde öldü.