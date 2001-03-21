Eyüp’te hafriyat kamyonu kazası

Eyüp Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın aniden frene basması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kapalı kasa kamyonetin içinde olan 17 yaşındaki genç sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası kamyon şoförleri ile onlara tepki gösteren vatandaş birbirine girdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Eyüp Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 34 JN 8978 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, hız sınırı nedeniyle aniden frene bastı. O esnada aracın arkasında seyreden Vahit Dursun idaresindeki 34 VD 9360 plakalı hafriyat kamyonu frene basarak yavaşladı. Yavaşlayan hafriyat kamyonuna Nevzat Kolancı yönetimindeki 34 BF 1575 plakalı kapalı kasa kamyonet arkadan çarptı. Kaza sonucu, şoför Kolancı’nın yanında 17 yaşındaki yeğeni Yunus Kolancı araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane ve Kemeburgaz İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkışan genci çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı genç, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan gencin sağ bacağının ve ayağının kırıldığı görüldü. Kamyonet sürücüsü, kamyon şoförü ve hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamyoncular ile onlara tepki gösteren vatandaş birbirine girdi

Kazanın ardından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan bir kişi, Kemerburgaz yolunda yaşanan hafriyat kamyonu kazaları nedeniyle kamyon şoförlerine tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaş ile kamyoncular arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaş ile kamyoncular birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

“Önümdeki araç birden durunca ben durdum, arkamdaki bana çarptı”

Hafriyat kamyonu sürücüsü Vahit Dursun, “Yolda hız sınırı zaten 70 kilometre. EDS’ye göre geldiğimiz için hızımı 60 kilometreye kadar düşürdüm. Önümdeki aracın birden durduğunu gördüm. Bende yavaşlayarak önümdekine yakın durdum. Arkadan gelenler galiba duramadı. Geldi bana aşırtmalı vurdu. Herhalde ya süratliydi ya da yükü fazlaydı” dedi.