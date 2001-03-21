Feci kaza: 70 metre sürüklenerek hayatını kaybetti

Gümüşhane’de hafriyat kamyonu devrildi. Kazada takla atan kamyondan uçuruma savrulan sürücü, 70 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane çevre yolu inşaatı firmasında kamyon sürücüsü olarak görev yapan Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Zengin (53) yönetimindeki 34 TL 0503 plakalı kamyon, saat 15.25 sıralarında Akçakale köyü Cevizli Mahallesi yolundan dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. 35 metre aşağıdaki yola düşen, buradan da tekrar uçuruma yuvarlanarak 20 metre sonra durabilen kamyondan fırlayan sürücü Zengin, olayın meydana geldiği ilk noktadan yaklaşık 70 metre mesafede bulunan Harşit Çayı kenarına kadar yuvarlandı. Gümüşhane-Bayburt karayolundan geçen vatandaşlar, kazayı görerek sağlık ekiplerini aradı. 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede 2 çocuk babası sürücü Zengin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından sürücü Zengin’in cenazesi sedyeye bağlanan halat yardımıyla güçlükle yola çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Zengin’in emekli olduğu, çocuğunun okul masrafları için Gümüşhane’de 2 yıldır ek iş yaptığı ifade edildi.

Recep Ergin