Fethullah Gülen'in en karanlık adamı yakalandı

2.6.2017 - 15:20

FETÖ’nün en karanlık adamı yakalandı

FETÖ’nün birçok operasyonel faaliyetinde adı geçen eski emniyet müdürü Bayram Özbek, Kartal'da yakalandı. Özbek, aynı zamanda FETÖ’nün emniyet yapılanmasının önemli isimlerinden biri.

Bayrak Özbek kapatılan Samanyolu TV'deki Tek Türkiye dizinde geçen ve birçok kişiyi hedef gösteren "Karanlık Kurul" adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti.

EVDE YAKALANDI
Milliyet'in haberine göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari FETÖ mensuplarının Kartal'da bulunması muhtemel adreslerine yönelik çalışmaları sırasında yaptığı çalışmada firari Bayram Özbek'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve geldiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler Özbek'i yakaladı.

HER TAŞIN ALTINDA
​ÇYDD Başkanı Gülseven Yaşer'in ifadelerine göre Özbek, komiser olduğu dönemde Türkan Saylan'ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 'sızmış' ve burada FETÖ lehine faaliyet göstermişti. Özbek ayrıca Danıştay cinayeti sürecinde tetikçi Alparslan Aslan'ın Elazığ'daki ailesine yönelik soruşturmayı aksattığı iddiasıyla da suçlanmıştı.

Özbek, kapatılan Samanyolu TV'deki Tek Türkiye dizinde geçen "Karanlık Kurul" adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti. Dizi senaryosunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla hazırlandığı, yapılacak operasyon ve örgütün hedefindeki kişilere dair bu diziyle mesaj verildiği değerlendirmeleri de çok tartışılmıştı.

"Tahşiyeciler" adlı dini gruba kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davada sanık olan Özbek, bir süredir firari olarak aranıyordu. Çağlayan Adliyesi'ne sevkedilen Özbek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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