FETÖ 600 milyon EURO'yu kaçırmış

27.3.2017 - 13:31

FETÖ'nün Alman istihbarat servisi ile kirli ilişki ağını deşifre eden gizli tanığın ifadelerine ulaşıldı. Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi firari savcıların Almanya tarafından neden Türkiye'ye iade edilmediği, bir gizli tanığın verdiği ifadelerle ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vererek FETÖ'nün kıtalar imamı olarak bilinen Mustafa Özcan ve Almanya ilişkilerini gün yüzüne çıkaran gizli tanık, imam Özcan'ın Almanya istihbaratı ile 100- 150 kez görüştüğünü ileri sürdü. Mustafa Özcan'ın, Almanya ve Lihtenştayn'daki bankalarda 600 milyon eurosunun olduğunu belirten gizli tanık, bu durumun Özcan'ın örgüt içindeki itibarını düşürdüğünü ve bu paraların himmet, burs ya da kurban paraları olduğunu açıkladı. Gizli tanık, 17/25 Aralık sonrası mali destek bulamayan Fetullah Gülen'in, Güney Afrika'da bir okul için "Mustafa Özcan'a söyleyin, örgütten tırtıkladığı paralardan versin" dediğini de aktardı.

ADLİYEDE ÖZEL SEMİNER

Aynı gizli tanık ayrıca, Şişli Adliyesi'nde Almanlar'ın bir seminer düzenlediğini, FETÖ'nün mahkemedeki ve emniyetteki seçilmiş elemanlarının da bu seminerde Alman istihbarat elemanlarıyla görüştüğünü belirtti.

Sema DALGIÇ -  Sabah

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