FETÖ'cü 19 polis tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen ve üzerlerine kayıtlı hatlarda 'Bylock' programının kullanıldığı tespit edilerek gözaltına alınan 22 polisten 19'u tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen ve üzerlerine kayıtlı hatlarda örgütün iletişim ağı 'Bylock' programının kullanıldığı tespit edilen aralarında 2 şube müdürü, 1 emniyet amiri, 16 komiser ve komiser yardımcısı 2 baş polis memuru ve 4 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 22 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartı ile salıverildi.