FETÖ'cü doktor cezaevinde kalp krizinden öldü

24.3.2017 - 15:21

FETÖ'den tutuklanan 48 yaşındaki Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Özer, tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevindeyken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ali Özer, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

KOĞUŞTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaldığı koğuşta kalp krizi geçiren Ali Özer, cezaevinin revirinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

FETÖ'cü doktor cezaevinde kalp krizinden öldü

FETÖ'den tutuklanan 48 yaşındaki Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Özer, tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevindeyken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ali Özer, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

KOĞUŞTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaldığı koğuşta kalp krizi geçiren Ali Özer, cezaevinin revirinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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