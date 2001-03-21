FETÖ'cü hain general mahkemede kıvırdı

GÖRÜNTÜSÜ VAR, KABUL ETMEDİ

İddianamede, darbe gecesi sivil Kemal Batmaz'a selam verdiği yer alan Evrim, "Öyle bir selam vermedim. Ben gittiğimde bu video bana savcılık tarafından gösterilmedi. Gösterilseydi vermediğimi söylerdim. Kendisine asla ve asla cephe selamı vermedim." dedi.