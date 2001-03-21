FETÖ'cü hainden güldüren savunma

Adana'da, FETÖ/PDY'na yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında aralarında firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 25'i tutuklu 120 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık avukat Hallaçoğlu: Ben ByLock'u evrak temini için mesleki saikle yükledim. Bu programdan bana veri geldi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında, haklarında 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 25'i tutuklu 120 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Türkoğlu, Yağmur Akkülah, Ruhi Hallaçoğlu, Bayram Ali Sivaslıoğlu, Aykut Fatih Doğan, Zekeriya Karaduman, Barış Baltacı, Seyfettin Alpat ve Ali Kazım Başaran ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Hallaçoğlu savunmasında, yapılanmaya ait yurt ve okullarında eğitim görmediğini iddia etti.

Terör örgütünün hiyerarşisinde yer almadığını ancak avukatlık mesleğinden dolayı kapatılan Burç Okullarına ait davalara baktığını anlatan Hallaçoğlu, şöyle devam etti:

"ByLock programını cep telefonuma yükledim. Bu programı mesleki sebeplerden dolayı indirdim. Ben ByLock'u evrak temini için mesleki saikle yükledim. Bu programdan bana veri geldi. Tam çalışma sistemini bilmiyorum. Burç okulları bize iyi paralar kazandırdı. Sonradan bu programı sildim. Burç Okulları Halkla İlişkiler Müdürü bana bu programın kullanılması için bilgiler verdi. Şu an tam olarak bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Burç Okullarının bu süreçte idari kadrosu hükümet aleyhine bir takım paylaşımlarda bulunuyormuş. Whatsapp programını kullanmamalarının sebebi 'Hükümet aleyhine söz ve söylem paylaşımları geliyor, buradan konuşmayalım' dediler. Prensip kararı alarak Whatsapp programını kullanmadılar. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Akkülah ise iddia edildiği üzere Fetullah Gülen ile telefon görüşmesi yapmadığını ve hakkında beyanlarda bulunan eski ortağının ifadelerinin yalan olduğunu ileri sürdü.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına yarın da devam edilecek.