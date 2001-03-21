FETO'cu haini ağlayan çocuk yakalattı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalananlardan eski astsubayın, 15 Temmuz gecesi eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’yi kaçıranlar arasında bulunduğu belirtildi.

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini, yanlarındaki bir çocuğun ağlamasının yakalattığı öğrenildi. Yakalananlardan eski astsubay Halil Kumcu'nun, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi kaçıran grupta yer aldığı belirlendi.

ÇOCUKLARDAN BİRİ AĞLAYINCA YAKALANDILA

Alınan bilgiye göre, dün 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Meriç ilçesinde Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişiminde bulunan, aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi tespit etmişti. Meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan FETÖ şüphelileri doktor, astsubay ve öğretmen 6 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin yanındaki 4 çocuk da hudut karakoluna götürülmüştü. Serem köyünde sınıra yakın yerde saklanan şüphelilerin çocuklardan birinin ağlaması sonucu fark edilerek hudut birliklerince yakalandığı öğrenildi.

YAKALANAN FETÖ'CÜLER F TİPİ CEZAEVİNDE

Şüphelilerden, çocukların annesi ihraç edilen öğretmen H.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden öğretmen Y.E. Tekirdağ'a, 19 Mayıs Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. F.İ. Samsun'a sevk edildi.

Uzunköprü'de adliyeye sevk edilerek Aksaray ve Ankara'daki mahkemelere SEGBİS yoluyla bağlanan şüphelilerden eski astsubay Halil Kumcu, ihraç edilen öğretmenler Fetullah Çatal ve Mustafa Can ise tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi.

MENDİ'Yİ KAÇIRANLAR ARASINDA İSMİ GEÇİYOR

Tutuklanan Halil Kumcu'nun, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un hazırladığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.