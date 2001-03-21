FETÖ'cü Hakan Şükür'den sır ziyaret

23.3.2017 - 09:15

Gözaltına alınan Komiser O.A., Hakan Şükür'ün 17-25 Aralık operasyonlarından kısa bir süre önce Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na geldiğini iddia etti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları için ihraç edilen FETÖ şüphelisi polislere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, gözaltına alındı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre gözaltına alınan Komiser O.A., ifadesinde “ Hakan Şükür 17-25 Aralık operasyonlarından kısa bir süre önce Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na geldi. Burada birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldı. Ben de o sırada TEM Dairesi’nde çalışıyordum” dedi.

Gözaltına alınan istihbarat şubesinde görevli polis memuru C.Ç. ise “15 Temmuz darbe girişimi gecesi sohbet abisi Eagle isimli program üzerinden mesaj göndererek, ‘Arkadaşlar darbe oluyor. Asker gelirse silahlarınızı teslim edin, kardeş kanı dökülmesin. Bir sorun olursa Mehmet Partigöç’e xxx xxxxxx numaralı telefondan ulaşabilirsiniz’ mesajı gönderdi” şeklinde ifade verdi.

Gözaltına alınan 21 kişi, sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. 17 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Şükür , FETÖ , Eagle

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