FETÖ’cüleri taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

26.5.2017 - 01:00

Bursa’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında tutuklu yargılanan sanıkları taşıyan cezaevinin ring aracı, Denizli’nin Serinhisar ilçesinin çıkışında kaza yaptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY’nin Bursa’daki yapılanması kapsamında tutuklu yargılana 26 kişi 3 cezaevi aracıyla eskortlar eşliğinde Muğla’nın Fethiye ilçesine nakil için yola çıktı. Araçlardan 16 JTA 99 plakalı resmi aracın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. Kaza yapan araç kayarak, refüjden karşı şeride geçip yolda ters durdu. Kazayı, yolda devriye giden jandarma gördü. Haber verilmesi üzerine takviye jandarma ekibi sevk edildi.

FETÖ’cü tutuklu sanıkları taşıyan diğer araçlar, eskortlar halinde yola devam etti. Kaza yapan ceza evi aracındaki sanıklar, Denizli Cezaevinden getirilen araca nakil edildi. Nakilin ardından sanıkları taşıyan araç, eskortlar eşliğinde Fethiye cezaevine gönderildi.

Kaza yapan araçtaki arızanın giderilmesi için ilçeden tamirci çağrıldı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret