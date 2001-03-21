FETO darbesinin en acı fotoğrafı

İşte yılın fotoğrafı
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 yarışması sonuçları açıklandı.
Siyaset Fotoğrafı Mansiyon Muhammed Kaçar / DHA
haber Fotoğrafı Üçüncüsü Sedat Suna / EPA
Haber Fotoğrafı İkincisi Emin Mengüarslan / Anadolu Ajansı
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 yarışması sonuçları açıklandı. DHA’dan Muhammed Kaçkar ve Can Erok ödül alırken, Van depreminde kaybettiğimiz DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir adına verilen özel ödülü ise İHA’dan İsmail Çoşkun aldı.
Depo Photos adına çalışan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan,15 Temmuz gecesi çektiği kare ile “Yılın Basın Fotoğrafı 2017” ödülünü aldı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli medya organizasyonları arasında yer alan ve basın fotoğraflarının ödüllendirildiği tek yarışmaya, 2016 yılına damga vuran olaylardan 3 bine yakın fotoğraf katıldı. Antalya’da Rixos Downtown’da ve İstanbul’da toplanan jüri üyeleri 8 kategoride 29 fotoğraf ve 7 seriyi ödüle layık gördü. Ödül alan kareler ilk kez 3-9 Nisan tarihleri arasında Panora AVM’de Ankara’da sergilenecek. Yarışmanın ödülleri ise Mayıs ayında Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde sunuluyor. Yarışmada toplam 18 bin TL para ödülü dağıtılıyor.
FOTOĞRAFLARA 15 TEMMUZ DAMGASI
15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahı önündeki kalabalığın üzerine tankların sürülmesi ile alt geçide düşen insanların fotoğrafı ile Osmancan Gürdoğan, Yılın Basın Fotoğrafı 2017 ödülünü kazanırken aynı kare ile Yılın Haber Fotoğrafı ödülünü aldı. Jüri, 15 Temmuz gecesi yaşananları aktaran fotoğraflara 2’si seri olmak üzere 9 ödül verdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katlettiği anlarda çektiği fotoğraflarla Dünya Basın Fotoğrafı ödülü kazanan AP Foto Muhabiri Burhan Özbilici’ye ise yönetim kurulu kararı ile TFMD Onur Ödülü verildi. Yarışmada Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü ise İstanbul’da Galatasaray maçında Trabzonsporlu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel’e kırmızı kart gösterdiği kare ile Sabah Gazetesi’nden Oğuz Yörük’ün oldu.
JÜRİDE USTALAR GEÇİDİ
Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jüri üyeleri de etkili isimlerden oluştu. Ana jüride Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos, Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Fotoğraf Editörü Jenifer Diane Tse, Paris Match Fotoğraf Editörü Jerome Huffer, New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı. Spor Toto Spor Fotoğrafları Jürisi ise Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar’dan oluştu.
USTALAR ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
Ayrıca, aralıklarla 5 gün süren jüri toplantılarına gelen Yılın Basın Fotoğrafları jürisi Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerle buluştu. New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn öğrencilere tecrübelerini aktardı. Çektiği tarihi fotoğraflar filmlere konu olan Hershon, genç üniversitelilere sosyal medyayı da iyi kullanmalarını öğütledi. Paris Match Fotoğraf Editörü Jerome Huffer, fotoğrafçı Mustafa Seven, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer ve TFMD Başkanı Rıza Özel ise öğrencilere basın fotoğrafının Türkiye’de ve dünyada önemini anlattı.
OSMANCAN GÜRDOĞAN KİMDİR?
Yılın Basın Fotoğrafı 2017 ödülünü kazanan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, 1996 yılında Ankara’da doğdu. Haber fotoğrafçılığı ile henüz lise yıllarındayken tanışan Gürdoğan’ın çektiği kareler, ulusal gazetelerin yanı sıra Washington Post, The Guardian, Daily Mail, Sputnik gibi uluslararası yayınlarda da yer buldu. Serbest foto muhabiri olarak mesleğini sürdüren Osmancan Gürdoğan, Depo Photos adına çalışıyor.
YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2016 JÜRİSİ
Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos (Yunanistan), Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Fotoğraf Editörü Jenifer Diane Tse (ABD), Paris Match Fotoğraf Editörü Jerome Huffer (Fransa), Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı.
SPOR TOTO SPOR FOTOĞRAFLARI 2016 JÜRİSİ
Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar
YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2017 ÖDÜLLERİ
Yılın Basın Fotoğrafı 2017
Osmancan Gürdoğan / Depo Photos
Yılın Haber Fotoğrafı
Osmancan Gürdoğan / Depo Photos
Haber Fotoğrafı İkincisi
Emin Mengüarslan / Anadolu Ajansı
Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Sedat Suna / EPA
Haber Fotoğrafı Mansiyon
Emrah Gürel / AP
Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı
Oğuz Yörük / Sabah Gazetesi
Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi
Ali Atmaca / Anadolu Ajansı
Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü
Salih Zeki Fazlıoğlu / Anadolu Ajansı
Spor Toto Özel Ödülü
Adem Kabayel / Hürriyet Gazetesi
Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon
Fatih Erdoğdu / AMK Gazetesi
Yılın Foto Röportajı
Kutup Dalgakıran / Sabah Gazetesi
Foto Röportaj İkincisi
Bülent Kılıç / AFP
Foto Röportaj Üçüncüsü
Emin Özmen / Agence Le Journal
Yılın Haber Serisi
Emin Özmen / Agence Le Journal
Haber Seri İkincisi
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
Haber Seri Üçüncüsü
Dağhan Kozanoğlu / Milliyet Gazetesi
Yılın Portre Fotoğrafı
Kerem Kocalar / Anadolu Ajansı
Portre Fotoğrafı İkincisi
Halil Sağırkaya / Anadolu Ajansı
Portre Fotoğrafı Üçüncüsü
Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi
Porte Fotoğrafı Mansiyon
Haşim Kılıç / Hürriyet Gazetesi
Porte Fotoğrafı Mansiyon
Metin Aktaş / Anadolu Ajansı
Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı
Cem Genco / Anadolu Ajansı
Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi
Can Erok / Doğan Haber Ajansı
Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü
Emin Özmen / Le Journal
Günlük Yaşam Fotoğrafı Mansiyon
Göktürk Fırat / İHA
Günlük Yaşam Fotoğrafı Mansiyon
Sadık Cangel / İHA
Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı
Mahmut Serdar Alakuş / Anadolu Ajansı
Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Burak Doğansoysal / Serbest
Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü
Ali İhsan Öztürk / Anadolu Ajansı
Çevre ve Doğa Fotoğrafı Mansiyon
Sedat Suna / EPA
Yılın Siyaset Fotoğrafı
Arif Hüdaverdi Yaman / Anadolu Ajansı
Siyaset Fotoğrafı İkincisi
Yavuz Özden / Milliyet Gazetesi
Siyaset Fotoğrafı Üçüncüsü
Hüseyin Aldemir / Reuters
Siyaset Fotoğrafı Mansiyon
Muhammed Kaçar / DHA
TFMD Onur Ödülü
Burhan Özbilici /AP
Rafet Hüner Özel Ödülü
Sadık Cangel / İHA
Mustafa Pekcan Özel Ödülü
Necati Savas / Cumhuriyet
Sebahattin Yılmaz – Cem Emir Özel Ödülü
İsmail Coşkun / İHA