FETÖ davasında yargılanan 2 kişi kefaletle bırakıldılar

Samsun'da görülen FETÖ örgütü davasında iş adamı Servet K. ve Murat K., 100'er bin lira kefaletle serbest kaldı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 8'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan iş adamı, esnaf, eski kamu görevlisi ve öğrencilerden oluşan 8 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

MAHKEMEYE PARA ÖDEYİP ÇIKTILAR

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat K'nin yanı sıra iş adamı Servet K'nin de 100 bin lira kefaletle tahliyesine karar vererek, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.