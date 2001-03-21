FETÖ’den gözaltına alınan ünlü anketçi serbest bırakıldı

6.6.2017 - 19:57

FETÖ’nün Namık Kemal Üniversitesindeki (NKÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metropol Araştırma Şirketinin sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün NKÜ’deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, Metropol Araştırma Şirketinin sahibi Özer Sencar da Ankara’daki evinde gözaltına alınarak Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Sencar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Sencar, mahkemeye sevk edilmeden serbest kaldı.

Sencar’ın serbest kalmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ailesi tarafından yapılan bir paylaşımda, “Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)" denildi.

Öte yandan, FETÖ’nün NKÜ’deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Amerika’da yaşayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 36 kişinin sorgulanmasına devam ediliyor.

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