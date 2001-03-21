FETÖ'den ihraç edilen 12 öğretmen tutuklandı

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 eski öğretmenden 12'si tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Manisa, Uşak, İzmir ve Sivas'ta gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 21 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, F.Ö, G.O, H.G, K.C, M.Y, M.K, M.T, O.A, Ö.K, R.G ve İ.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinasyonunda 10 Mart'ta 4 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 21 eski öğretmen gözaltına alınmıştı.