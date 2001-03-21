FETÖ’nün Azerbaycan imamı tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari olarak aranan ve FETÖ/PDY'nin sözde Azerbaycan sorumlusu olduğu değerlendirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan 5 örgüt üyesi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca firari olarak aranan ve FETÖ/PDY'nin sözde Azerbaycan sorumlusu olduğu değerlendirilen M.M. isimli şüphelinin İstanbul’da yakalanarak Malatya’ya getirildiği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği belirtildi.

Etkin pişmanlıktan yararlandılar

Açıklamada ayrıca FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi bir şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

Yine FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtilen 2’si Bylock kullanıcısı olan 5 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı açıklandı.

Bu arada Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan şüphelilerden böbrek nakli olan bir şüpheli de adli kontrol kararı ile bırakılırken, 1 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

Öğretmenlerden 3’ü tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 12 eski öğretmen ise sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 9’u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aranan FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı

Öte yandan, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli Doğanşehir’de jandarmanın yol kontrolünde gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemlerinin ardından Hatay’a götürülmek üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.