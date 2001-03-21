FETÖ'nün eğitim yapılanmasına 18 ilde operasyon

31.3.2017 - 12:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kurumlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 98 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken zanlıların yakalanması için 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkan zanlılar arasında FETÖ'nün eğitim kurumlarının yöneticileri ve MASAK raporunda şirket ortağı olarak yer alan kişiler bulunuyor.

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