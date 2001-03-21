FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme

7.6.2017 - 00:03

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten  sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve  Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan  kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası  ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyelerine karar verilen aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 sanık hakkında başlatılan "darbe girişimi soruşturması" tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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